Şehit ikizlerin annesi: Acıları hâlâ taze

Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un (26) annesi Senem Oruç, aradan geçen 10 yıla rağmen evlatlarının yokluğunu derinden hissettiğini söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un annesi Senem Oruç (54), evlatlarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Her Anneler Günü'nde oğullarının yokluğunu daha derinden hissettiğini belirten acılı anne, evlatlarının fotoğraflarını öpüp, severek teselli bulmaya çalışıyor.

"Günümüz buruk geçiyor"

Şehit annesi Senem Oruç, "15 Temmuz'da darbe girişimi olmuştu. Ankara'da şehit oldular. Aradan 10 yıl geçti ama acıları halen taze. Bizim için çok büyük bir acı, günümüz buruk geçiyor. İkisi beraber şehit oldular. Anneler Günü geldiğinde hüzünlüyüz. Hayattayken Anneler Günü'nde hediye yollarlardı. Kendileri Anneler Günü'nü kutlamaya yanıma gelirlerdi. Üzülüyoruz, içimiz yanıyor. O acıyı ifade edemem, çok zor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı