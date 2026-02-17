Haberler

Aksaraylı Çiftçilerden "Bozuk Yol" Eylemi

Güncelleme:
Konya'nın Emirgazi ve Karapınar ilçelerini Aksaray'ın Sultanhanı'na bağlayan ve yıllardır perişan durumda olan Bucak Yayla Yolu için çiftçiler eylem yaparak yolu trafiğe kapattı. Eylem sonrasında yetkililer yolun en kısa sürede yapılacağını açıkladı.

(AKSARAY) - Konya'nın Emirgazi ve Karapınar ilçelerini Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine bağlayan ve "Bucak Yayla Yolu" olarak bilinen yolun yıllardır yapılmadığını öne süren çiftçiler yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Konya'nın Emirgazi ve Karapınar ilçelerini Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine bağlayan ve halk arasında "Bucak Yayla Yolu" olarak bilinen yolda, çiftçiler yol kapatma eylemi yaptı.

İlçe sınırının kesiştiği noktada toplanan çiftçiler, bakımsızlık sebebiyle yolun kullanılamaz halde olduğunu dile getirdi.

Yol kapatma eylemi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylem, yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi.

Eylem sonrasında BOTAŞ yetkililerinin harekete geçtiği ve yolun en kısa sürede yapılacağı öğrenildi.

