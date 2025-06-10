Çiftçiden Kuş Yavrularına Şefkat Dolu Destek

Çiftçiden Kuş Yavrularına Şefkat Dolu Destek
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Mardin'de bir çiftçi, mercimek hasadı sırasında bulduğu kuş yavrularına çay kaşığı ile su vererek onlara yardım etti. Bu anlamlı anı sosyal medyada paylaştı.

Mardin'de bir çiftçi, tarlada mercimek hasadı sırasında bulduğu yuvadaki kuş yavrularına çay kaşığı ile su verdi.

Mazıdağı ilçesi Şenyuva Mahallesi'nde genç çiftçi Ramazan Abi, mercimek hasadı sırasında tarlada kuş yuvası buldu. Yuvada yumurtadan çıkmış 4 yavrunun olduğunu fark eden Abi, kuş yavrularına çay kaşığı ile su içirdi. Su ile doldurduğu tabağı yuvanın yanına bırakan Abi, o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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