Antalyalı çiftçi ürünlerin çöpe dökülmesine tepki olarak 200 marulu ücretsiz dağıttı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir çiftçi, ürünlerin çöpe dökülmesine tepki olarak ücretsiz marul dağıttı. Vatandaşlar, dağıtılan 200 marula büyük ilgi gösterirken, marullar dakikalar içerisinde tükendi.

Dağıtılan marullara büyük ilgi gösteren vatandaşlar, dakikalar içerisinde marulları tüketti ve hayrı işleyenlere teşekkür etti.

Yetiştirilen ürünlerin para etmemesi gerekçesiyle çöpe atılması yerine ihtiyaç sahiplerine hayrına dağıtılması gerektiğini belirten Mustafa Ünal, "Marulumuzu sevabına, hayrına dağıttık. Bunu herkesin yapması gerekiyor. Çürüyüp çöpe gideceğine insanlara dağıtılması gerekiyor. Bu bir örnektir. Biz de ürünümüzü çöp yerine insanlarımıza dağıtmak istedik. Halkımız memnun kaldı. Büyük ilgi gösterdi. Helalühoş olsun. Çiftçiler olarak vatandaşların zor günlerinde de yanında olmaya gayret ediyoruz. Depremlerin yaşandığı dönemlerde de Serik'ten kamyonlar dolusu ürünü deprem bölgelerine göndermiştik, her şeyimizle devletimizin yanındayız" dedi. - ANTALYA