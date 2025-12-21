Haberler

Antalyalı çiftçi ürünlerin çöpe dökülmesine tepki olarak 200 marulu ücretsiz dağıttı

Antalyalı çiftçi ürünlerin çöpe dökülmesine tepki olarak 200 marulu ücretsiz dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir çiftçi, yetiştirdiği marulları çöpe atmak yerine ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı. Dağıtılan 200 marul, büyük ilgi görerek dakikalar içinde tükendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir çiftçi, ürünlerin çöpe dökülmesine tepki olarak ücretsiz marul dağıttı. Vatandaşlar, dağıtılan 200 marula büyük ilgi gösterirken, marullar dakikalar içerisinde tükendi.

Dağıtılan marullara büyük ilgi gösteren vatandaşlar, dakikalar içerisinde marulları tüketti ve hayrı işleyenlere teşekkür etti.

Yetiştirilen ürünlerin para etmemesi gerekçesiyle çöpe atılması yerine ihtiyaç sahiplerine hayrına dağıtılması gerektiğini belirten Mustafa Ünal, "Marulumuzu sevabına, hayrına dağıttık. Bunu herkesin yapması gerekiyor. Çürüyüp çöpe gideceğine insanlara dağıtılması gerekiyor. Bu bir örnektir. Biz de ürünümüzü çöp yerine insanlarımıza dağıtmak istedik. Halkımız memnun kaldı. Büyük ilgi gösterdi. Helalühoş olsun. Çiftçiler olarak vatandaşların zor günlerinde de yanında olmaya gayret ediyoruz. Depremlerin yaşandığı dönemlerde de Serik'ten kamyonlar dolusu ürünü deprem bölgelerine göndermiştik, her şeyimizle devletimizin yanındayız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
title