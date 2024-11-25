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Çiftçi Traktörle Bahçesine Giren Domuzu Kovaladı

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Şanlıurfa'da bir çiftçi, fıstık bahçesine giren büyük domuzu ilginç sesler çıkararak traktörle kovaladı ve domuzu bahçeden çıkarmayı başardı.

Bahçeye giren domuzu traktörle kovaladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir çiftçi bahçesine giren domuzu ilginç sesler çıkartarak traktörle kovaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Büyük Çömlekçi kırsal Mahallesinde yaşandı. Fıstık bahçesine giden Serkan Doğan isimli genç çiftçi, büyük boyutlara sahip bir domuz ile karşılaştı. Traktöre binen Doğan, bahçede domuzu kovaladı. Arada ilginç sesler de çıkartan çiftçi, domuzu bahçenin dışına çıkartmayı başardı.

Çiftçi Traktörle Bahçesine Giren Domuzu Kovaladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN - Yerel
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