CHP Zonguldak'tan 10 Kasım Protestosu

(ZONGULDAK) – CHP Zonguldak İl Örgütü, ara tatilin 10 Kasım haftasına denk getirilmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto etti. CHP Karadeniz Ereğli İlçe Teşkilatı Eğitim Sekreteri Mustafa Çelik, "Bu millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hiçbir zaman unutmadı, unutmayacak. Cumhuriyet ve değerleri ilelebet yaşayacak" dedi.

CHP Zonguldak İl Başkanlığı ve Karadeniz Ereğli İlçe Başkanlığı da 10 Kasım sabahı okul önlerinde bir araya gelerek, 10 Kasım'ın ara tatil kapsamına alınmasını protesto etti. Parti yetkilileri, bu uygulamayla Atatürk'ün eğitim sistemindeki yerinin silinmeye çalışıldığını öne sürdü.

CHP Karadeniz Ereğli İlçe Teşkilatı Eğitim Sekreteri Mustafa Çelik, yaptığı açıklamada, 10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü değil, Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma günü olduğunu vurguladı.

Çelik, "Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 ve 2025 yıllarında 10 Kasım'ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirledi. Oysa ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana kasım ayında yapılan tatil 10 Kasım'a denk getirilmiyordu. Ancak Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra bu tarihler çakışmaya başladı. Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz" dedi.

10 Kasım'ın "tatil" günü değil, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günü olduğunu belirten Çelik, "Okullarda Atatürk'ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzüntüyle izliyoruz. Bu millet kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hiçbir zaman unutmadı, unutmayacak. Cumhuriyet ve değerleri ilelebet yaşayacak" ifadelerini kullandı.

CHP'liler, açıklamanın ardından Bozhane mevkisinden başlayarak "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Parti üyeleri, yürüyüşte "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kalbimizden silemezsiniz", "Cumhuriyet değerlerini eğitimden çıkaramazsınız" ve "10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz" dövizlerini taşıdı.