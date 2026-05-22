CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Van İpekyolu İlçe Başkanı Ömer Doğan: Bu İş Aydınlığa Kavuşana Kadar Nöbetimize Devam Edeceğiz

(VAN) - CHP Van İpekyolu İlçe Başkanı ve Saadet Partisi İl Başkanı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişken verilen karara tepki gösterdi. CHP İpekyolu ilçe başkanı Ömer Doğan, "İpekyolu ilçe yönetimi gençlik ve kadın kolları olarak bugün demokrasi nöbetindeyiz." dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararının ardından CHP İpekyolu ilçe başkanlığında partililer ve yurttaşlar bir araya geldi. Partide Konuşan CHP İpekyolu ilçe başkanı Ömer Doğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İpekyolu ilçe yönetimi gençlik ve kadın kolları olarak bugün demokrasi nöbetindeyiz. Genel merkezimizden gelecek olan talimatı bekliyoruz. Bu iş aydınlığa kavuşana kadar saat kaç olursa olsun nöbetimize devam edeceğiz. Bugün Ankara Bölge Adliye mahkemesi 36. hukuk dairesinin 38'nci olağan kongremizin için iptal kararı aldı. Ankara Bölge adliye mahkemesinin aldığı bu karar Anayasanın 3. maddesine aykırıdır. Dolayısıyla biz bu kararı kabul etmiyoruz. Biz kabul etsek halk kabul etmez millet kabul etmeyecektir. İktidarda duramayan partinin CHP'yi çeşitli oyunlarla operasyon düzenlemesini de asla kabul etmiyoruz. Halk bunu kabul etmez."

Saadet Van İl başkanı Özay İlhan ise, "Ben buradan şu çağrıyı yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılanlar yarın diğer siyasi partilerin başında yapılmayacak diye bir şey yoktur. Tüm muhalefetin birlikte hareket etmesi ve bugünkü zorba anlayışın başımızdan defedilmesi için elinden gelen herkesin yapması gerekmektedir. Keşke bunlar olmasaydı diyoruz ama her yaşananın bir üst aşamasını son yıllarda yaşar olduk. Dün HDP'ye kayyum atanırken itiraz edilmezken bir baktık ki CHP'ye kayyum atandı. Yarın da diğer bir partiye kayyum atanmayacak diye bir durum yok.

Tüm bunlar Türkiye'deki hukuk sisteminin artık tamamen siyasallaşmaya gittiğinin, bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak sözle hareket edildiğinin göstergesidir. Ben bugün ülkeyi yönetenlere şunu açık ve net söylüyorum. Geldiğiniz noktaya bir dönün bakın. Siz dediniz ki biz bu ülkedeki adaletsizliklere karşı adaleti getireceğiz.

Partinizin ismini adaleti koydunuz, adaleti yoktu yok ettiniz. Ülkedeki geri kalmışlığa karşı kalkınmaya getireceğiz.İzlediniz. Partinin ismini kalkınmaya koydunuz. Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarını sattınız. Kalkınmışlık unsuru olan bütün fabrikalarımızı yok fabrikalarımızı yok ettiniz. Biz bu ülkede dediniz ki işte 65 yaş üstündeki insanlar işte yürüyemiyor. Bunlar nasıl siyaset yapacak dediniz. Ama 25 yıldır bu koltukları bırakmadınız. Kınadıklarınızın hepsini yaşıyorsunuz. Daha bedelini yaşamadan bu ülkenin üzerinde bir yük olarak durmaktan vazgeçin. Cesaretiniz varsa adil bir şekilde bu ülkeyi seçime götürün ve adil koşullarda yani yargının bağımsız olduğu, medyanın bağımsız olduğu bir alanda seçimi yapın. Biz de bilelim ki siz iktidar oluyorsunuz ki olamayacaksınız."

Kaynak: ANKA