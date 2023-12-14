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CHP Şişli Belediye Başkanlığı için Aylin Kotil aday adayı olarak öne çıkıyor

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Yerel yönetimler seçimleri yaklaşırken Şişli Belediye Başkanlığı için Aylin Kotil'in aday adaylığı ön plana çıkıyor.

Yerel yönetimler seçimleri yaklaşırken belediye başkanlıkları için de bazı aday adaylarının isimleri ön plana çıkmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Başkanlığı için de Aylin Kotil'in ismi aday olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel yönetimler seçimleri için zaman daralmaya devam ediyor. Seçime 3,5 aylık bir süre kalırken, aday adaylıkları yerine adaylara bırakmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen Şişli Belediye Başkanlığı için Aylin Kotil aday adayları arasında ismi öne çıkanlar arasında. Aday adaylığını açıklayan Kotil'in ismi sık sık aday olarak dillendirilmeye başlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanlığı Aylin Kotil Şişli Yerel Politika Güncel Haberler

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