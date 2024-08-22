CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerini kiraya verme düzenlemesine tepki gösterdi

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE)- Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiraya verilmesine yönelik düzenlemeye tepki gösteren CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Bu tür tehditlerle tarımın sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bunu da yakın tarihte değiştireceğiz Türkiye rahat olsun bu kötü uygulamaların tamamını kaldıracağız" dedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olan ve üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiraya verilmesine ilişkin yönetmeliğe tepki gösterdi.

"Tapulu arazinizi kiraya verme yetkisini cumhurbaşkanı üzerine aldı"

Milletvekili Ocaklı şunları söyledi:

"Bu sabah uyandığımızda yine Resmi Gazete'de hiç hoşlanmadığımız haberle karşılaştık. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre artık tarım marazilerinde iki yıl üst üste tarım yapılmayan arazilerin, Hazine veya devlete ait değil ise yani özel veya gerçek kişilere ait olan tarım arazilerinin 2 yıl boyunca işlenmemesi halinde devletin burayı kiraya verme yetkisini yine Cumhurbaşkanı üzerine aldı. Yani, sizin fındık tarlanız var çay tarlanız var veya narenciye yetiştiricisisiniz ancak 2 yıl boyunca tarımdan vazgeçmeye karar verdiniz çünkü bunda tarımdan artık fayda göremiyor geçinemiyor duruma düştünüz. Bu durumda devlet sizin arazinizi tapu mülkiyetine bakmadan başkasını kiraya verme hakkını eline alıyor. Burada yapılması gereken şey tarımı destekleyecek olan gayri safi milli hasıla içinden eksik verilen yüzde 70'lik dilimin çiftçiye verilmesidir tedbir. Yoksa bu tür tehditlerle tarımın sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bunu da yakın tarihte değiştireceğiz Türkiye rahat olsun bu kötü uygulamaların tamamını kaldıracağız."