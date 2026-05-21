CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Osmaniye'de Protesto Gösterisi

CHP Osmaniye İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, 'mutlak butlan' kararını protesto etti. İl Başkanı Mutlu Yavuzer, direnişin süreceğini belirtti.

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililer ve vatandaşlar, "mutlak butlan" kararını protesto etti. Sık sık sloganlar atarak tepkilerini dile getiren partililer, kararın parti içi hukuka ve demokrasiye aykırı olduğunu savundu. Güvenlik önlemlerinin alındığı eylemde, protestocu grup uzun süre dağılmadı.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer "Avazımız çıktığı kadar ne teslim edecek bir Genel Başkanımız ne teslim edeceğimiz Cumhuriyet Halk partimiz vardır" dedi. Yavuzer şunları söyledi:

"Kıymetli örgütünüz öncelikle süreci takip ediyoruz. MYK mız toplantı halinde gelen bilgileri tüm örgütümüzle paylaşacağız. Direniş göstereceğiz ama şuan için herhangi bir basın açıklaması yapılmayacak. Sizlerden tek ricam baba ocağını hep birlikte beraber terk etmeyeceğiz. Herkes baba ocağında kalsın. Bu günlerde sürse bu şekilde devam edecek. Avazımız çıktığı kadar ne teslim edecek bir genel başkanımız ne teslim edeceğimiz Cumhuriyet Halk partimiz vardır. Bundan sonra da direnişi hep birlikte devam edeceğiz. Durmayacağız tutmayacağız hep birlikte bu direnişe devam edeceğiz." dedi."

