CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'na Atanan Atmaca'ya Parti Kapısı Açılmadı

(AYDIN) - CHP Nazilli İlçe Başkanlığı görevinden alınmasının ardından parti binasında nöbete başlayan Sema Aslıhan Ökmen ve yönetimi, başkanlığa getirilen Naim Atmaca'nın binaya girmesine izin vermedi. Ökmen, "Atamayla gelen kişiyi tanımıyoruz. Seçilmiş iradeye sahip çıkacağız" dedi.

Sema Aslıhan Ökmen ve yönetimi, CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'ndaki görevlerinden alınmalarının ardından parti binasında nöbete başladı. Ökmen ve beraberindekiler, CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'na getirilen Naim Atmaca'nın parti binasına girişine de müsaade etmedi.

Parti binasını terk etmeyeceklerini söyleyen Ökmen, "Atamayla gelen kişiyi tanımıyoruz. Seçilmiş iradeye sahip çıkacağız" dedi.

Kaynak: ANKA