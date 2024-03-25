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CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ta köylerin Ortaçağ şartlarında olduğunu söyledi

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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ın Arpaçay İlçesi Doğruyol köyündeki Ortaçağ'dan kalma kilise önünde yaptığı açıklamada, köy içindeki yolların durumuna dikkat çekerek, "Köyümüz hala Ortaçağ şartlarında yaşıyor" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, seçim bölgesi Kars'ın Arpaçay ilçesi Doğruyol köyü ile ve Kağızman'ın Çengilli köyünü ziyaret ederek köylerdeki duruma dikkat çekti. Köylere hizmet gelmediğini ve köylülerin adeta Ortaçağ koşullarında yaşadığını ifade eden Alp, Doğruyol köyündeki Ortaçağ'dan kalma kilisenin önünde açıklama yaptı.

Köydeki yolların durumunu gösteren CHP'li Alp şunları söyledi:

"Burası bir Ortaçağ köyü. Kilise 10. yüzyıldan, Ortaçağ'dan kalma. Fakat köyümüz hala Ortaçağ şartlarında yaşıyor. Geçen yerel seçimlerinde Doğruyol köyü, Ak Partili adayları tercih etmişti. Koşullarımız aynı, Ortaçağ koşullarını yaşıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

İnan Akgün Alp Milletvekili Arpaçay Kars Yerel Politika Güncel Haberler

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