CHP Milletvekili Emekli Maaşlarına Tepki Gösterdi

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesine tepki gösterdi. Karadeniz, "O 2 bin 500 lira Türkiye'deki bu enflasyonist ortamda ve Türkiye'deki bu hayat pahalılığıyla bence hiçbir şeyi ifade etmiyor. İlk başta söylediğimiz gibi bir emeklinin maaşının en az asgari ücret kadar olması lazım çünkü, ben biliyorum ki ülkede tek emekli maaşıyla ev geçindiren insanlar var" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasına tepki gösterdi.

"Emekli maaşının asgari ücret kadar olması lazım"

Barış Karadeniz, şöyle konuştu:

"En düşük emekli maaşı 10 bin liraydı şimdi 12 bin 500 lira oldu. O 2 bin 500 lira Türkiye'deki bu enflasyonist ortamda ve Türkiye'deki bu hayat pahalılığıyla bence hiçbir şeyi ifade etmiyor. İlk başta söylediğimiz gibi bir emeklinin maaşı en az asgari ücret kadar olması lazım çünkü, ben biliyorum ki ülkede tek emekli maaşıyla ev geçindiren insanlar var. O 12 bin 500 lirayı emekliye böyle hak görenler kendileri geçinebilir mi ilk başta onlara sormamız lazım. Ben Sinop milletvekiliyim ve Sinop emekli şehri. Emeklilerimiz Sinop'ta inanın çay bahçelerinde masayı oturmayıp da 3 çay içerim ya da misafirlerimiz gelir diye korkularına kenarda oturuyorlar. Bunlar kötü niyetten değil tamamen emeklilerimizin ekonomik kaygılarından dolayı. Hepsine hak veriyorum. Şunu söylemek istiyorum; emekli maaşının asgari ücret kadar olması lazım. Bu memlekette BAĞ-KUR emeklisi, işçi emeklisi, memur emeklimiz yıllarca çalışmış, bazı şeyleri hak ediyorlar. Bu ülkeye emek etmiş insanların son dönemde bu kadar mağdur edilmesini partimiz olarak doğru bulmuyoruz."