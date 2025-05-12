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CHP Malatya İl Başkanı Çat Barajı'ndaki Su Sıkıntısına Dikkat Çekti

CHP Malatya İl Başkanı Çat Barajı'ndaki Su Sıkıntısına Dikkat Çekti
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CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, don felaketi sonrası Çat Barajı'ndaki su seviyesinin kritik düzeye gerilediğini belirterek, kayısı üreticilerinin sulama sorunu yaşayabileceğine dikkat çekti. Yıldız, barajın durumunun köylüler için büyük bir problem oluşturduğunu vurguladı.

(MALATYA ) - CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, son dönemde yaşanan don felaketi ve Çat Barajı'ndaki su seviyesinin kritik düzeye gerilemesine dikkati çekerek, "Kayısımız, meyvemiz hep gidince, şehirde bir bölgenin umudu da tamamen Çat Barajı'ndan gelecek suya bağlı. Yıllardır Çat Barajı'ndan gelecek su ve sulama suyu, birçok köylümüz için büyük problemi" dedi.

Çat Barajı bölgesinde yerinde incelemelerde bulunan Barış Yıldız, kayısıda yaşanabilecek olası sulama sorununa dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Çat Barajı'nın oradayız şimdi. Tabii şehirde büyük bir kayısı don felaketi yaşanınca, kayısımız, meyvemiz hep gidince, şehirde bir bölgenin umudu da tamamen Çat Barajı'ndan gelecek suya bağlı. Yıllardır Çat Barajı'ndan gelecek su ve sulama suyu, birçok köylümüz için büyük problemi. Biz de bu günlerde, geçen günlerden Devlet Su İşleri'yle görüştük, Tarım Müdürümüzle görüştük. Kendimiz de yerimizde görmek için Çat Barajı'na geldik bugün.

"Barajın yüzer adaları artık yok"

Bu gördüğünüz, Çat Barajı'nın meşhur yüzen adaları. Normalde bu bölgede, en az şu üste kadar bunlar hep yüzen ada olduğu için, geçen yıl bu zamanlar burada su vardı. Yükseğe kadar su var. Arkamda zaten burada, bu tesisten işte Malatya merkezdeki köylerine buradan su gidiyor. Şu an bulunduğumuz yer, geçen bu zamandan su altındaydı. Burada bir büyük yüzen ada var. Bu ada, geçen yıl böyle su altında olması gerekiyordu.

Hem yetkililerden aldığımız hem de gözümüzle gördüğümüze göre, burada çok büyük bir su sıkıntısı var. Sulamayla ilgili belki bir ya da iki defa su verilebileceği söyleniyor. Buna şimdiden bir şeyler düşünmek gerekiyor, ne yapılabilir diye. Çünkü belli ki, Çat Barajı'ndan gelen suyla çiftçimiz ve birçok köylümüz bundan etkilenecek."

Kaynak: ANKA / Yerel
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