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CHP Lideri Özel ve SPD Eş Genel Başkanı Klingbeil Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Almanya Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, Anıtkabir'i ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozalesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

CHP lideri Özel ve SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'den Anıtkabir'e ziyaret

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP lideri Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen CHP lideri Özel ve Klingbeil, burada Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Özel ve Klingbeil, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Klingbeil, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, günümüzün modern ve eşitlikçi toplumunu kuran Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla. Türk ve Alman halklarını yıllardır bağlayan kardeşlik duygularına büyük teşekkürlerimle."

CHP lideri Özel ve Klingbeil, törenin ardından CHP'nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün anıt mezarına da çiçek bıraktı.

CHP Lideri Özel ve SPD Eş Genel Başkanı Klingbeil Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - Yerel

Uluslararası İlişkiler Mustafa Kemal Atatürk Özgür Özel Anıtkabir Politika Almanya Yerel Dünya

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