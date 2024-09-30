CHP Lideri Özel ve SPD Eş Genel Başkanı Klingbeil Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP lideri Özel ve SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'den Anıtkabir'e ziyaret

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP lideri Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen CHP lideri Özel ve Klingbeil, burada Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Özel ve Klingbeil, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Klingbeil, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, günümüzün modern ve eşitlikçi toplumunu kuran Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla. Türk ve Alman halklarını yıllardır bağlayan kardeşlik duygularına büyük teşekkürlerimle."

CHP lideri Özel ve Klingbeil, törenin ardından CHP'nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün anıt mezarına da çiçek bıraktı.