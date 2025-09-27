Haberler

CHP'li Vekil Uğur Bayraktutan, Sel Felaketinde Mağdur Olanları Ziyaret Etti

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Borçka'daki sel felaketi sonrası Macahel Vadisi'nde incelemelerde bulunarak, AFAD ve ilgili kurumların mağduriyetleri gidermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca orman kesimlerinin felakete yol açtığını belirtti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Borçka'daki sel felaketinin ardından Macahel Vadisi'ni ziyaret etti. AFAD ve ilgili kurumların vatandaşların mağduriyetini gidermesi gerektiğini belirten Bayraktutan, orman kesimlerinin felakete yol açtığını belirtti.

CHP'li Uğur Bayraktutan, Borçka ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından Macahel Vadisi'ndeki Atanoğlu ve Aralık (Klaskur) köylerinde incelemelerde bulunarak, afetten zarar gören halka geçmiş olsun dileklerini iletti. Bayraktutan, şöyle konuştu:

"Borçka Macahel bölgesindeki sel dolayısıyla oluşan mağduriyeti yerinde inceledik ve görülüyor ki, AFAD'ın burada özellikle oluşan mağduriyeti inceleyip ilgili kurumlara bildirmesi gerekiyor. ve bir başka durum da, selin geldiği bölgeler ne yazık ki Orman İstisali'nin ve Orman Dairesi'nin kesim yaptığı yerler ve bu bir cinayet. ve bu durumdan yetkililerin ders alması ve bu kontrolsüz kesimin bir an önce durdurulması gerekmektedir. Devlet yetkililerinin bir an önce buradaki mağduriyetin giderilmesi açısından ilgili makamların mağduriyetin giderilmesi açısından talimat vermesi ve devletin buraya bir an evvel tüm kurumlarıyla eğilmesini talep ediyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel
