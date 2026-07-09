Dünya Kupası'ndaki performansının karşılığını aldı: 60 milyon Euro'ya transfer oluyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, dev bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla tüm dünyada dikkat çeken Johan Manzambi'nin transferi için geri sayıma geçti.

ANLAŞMA TAMAMLANDI

Sky'da yer alan habere göre; Newcastle United, Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen 20 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Johan Manzambi'nin transferi konusunda kulübüyle kesin olarak anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ 60 MİLYON EURO

Geleceğin en büyük yetenekleri arasında gösterilen genç orta saha için Newcastle United'ın kasasından tam 60 milyon euro bonservis bedeli çıkacak. Genç oyuncunun Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kısa süre içinde İngiltere'ye giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Freiburg formasıyla harika bir istikrar yakalayan Manzambi, geride bıraktığımız sezonda tam 47 resmi maçta sahaya çıktı. Sergilediği performansla devlerin dikkatini çeken genç yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 9 asistlik muazzam bir skor katkısı sağladı.