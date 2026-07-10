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Görevden Alınan CHP Aydın İl Başkanı Saatçı: "Bizi Görevden Alma Yetkileri Yok"

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CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınan Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, kayyum heyetinin bu yetkiye sahip olmadığını belirterek, görevden alınmasının kendisi için onur olduğunu söyledi.

(AYDIN) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınan Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, "Kayyum heyetinin bizi görevden alma yetkisi yok. Biz il başkanlarını ancak MYK alabilir. Kayyum heyetinin Parti Meclisi yok, 40'ın altına düşmüştür, yok hükmündedir. Parti Meclisi'nin olmadığı yerde MYK da olmaz. Onun için bizi görevden alma yetkileri yok" dedi.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınmasının ardından açıklamalarda bulundu. Görevden alınmasının kendisi için bir onur olduğunu ifade eden Saatçı, şunları kaydetti:

"Bugün Ankara'da yine kayyum MYK'sı toplandı. Bu MYK toplantısında, Aydın İl Başkanı olarak görevden alındığımı söylediler. Bize henüz bir tebligat yapılmadı. Muhtemelen yapılacaktır. Ama Aydın İl Başkanı olarak şunu söyleyebilirim: Kayyum heyetinin bizi görevden alma yetkisi yok. Biz il başkanlarını ancak MYK alabilir. Kayyum heyetinin Parti Meclisi yok, 40'ın altına düşmüştür yok hükmündedir. Parti Meclisi'nin olmadığı yerde MYK da olmaz. Onun için bizi görevden alma yetkileri yok. Tüzüğümüzün emri böyledir. Ama bunlar hak, hukuk dinlemedikleri gibi tüzüğümüzü de ayaklar altına almışlardır. Tüzüğü de dinlemiyorlar, maalesef tüzüğü hiç sayıyorlar. Ama şunu söyleyebiliriz: Biz, seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'le beraber yol yürüyen ekipleriz. Kayyum tarafından görevden alınmam benim için bir onurdur. Biz sahalarda eksik olmayacağız. Seçilmiş Genel Başkanımızla beraber halkın iktidarını yapmak için var gücümüzle sahada çalışacağız. Halkımızın özlediği bu iktidarı liderimizle beraber halkımıza sağlayacağız. Halkımız da rahat bir nefes alacak. Bunu ne kadar kayyum heyeti engellemeye kaksa da bu halkın iktidarını engelleyemeyecekler. İlk seçimde halkın iktidarını kuracağız. Bu yüzden diyorum ki; biz, seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'le hareket ediyoruz. Görevden alınmam benim için bir onurdur."

Kaynak: ANKA
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