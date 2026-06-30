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CHP Muğla İl Başkanlığı'ndan Alınan Kızıl: "Köyde, Kentte Çalışmalara Devam Edeceğiz"

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CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından Muğla İl Başkanlığı görevinden alınan ve disipline sevk edilen Nail Kızıl, kararı tanımadığını belirterek, 'Bizim seçilmiş bir tane genel başkanımız var; o da Özgür Özel'dir' dedi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından Muğla İl Başkanlığı görevinden alınması ve disipline sevki kararlaştırılan Nail Kızıl, "Bizim seçilmiş bir tane genel başkanımız var; o da Özgür Özel'dir. Onun doğrultusunda sahada, meydanda, köyde, kentte çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kızıl, kararı öğrenmesinin ardından il yöneticileriyle birlikte partisinin Muğla İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mutlak butlan sürecini tanımadığımızı söylemiştik. Yine tanımıyoruz. Bizim seçilmiş bir tane genel başkanımız var. O da Özgür Özel'dir. Onun doğrultusunda sahada, meydanda, köyde, kentte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Atamayla ilgili gelen isimler vardı. Basına da yansımıştı zaten. Atama da yapmadılar. Bu onların sorunu, biz kendi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atanacak kimseyi de tanımadığımızı buradan belirtmek istiyorum. İl binamızdayız, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim için koltuk, makam önemli değil. Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi biz bankta da sandalyede de sokakta da meydanda da çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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