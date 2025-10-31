CHP'li Karadeniz, Sinop'taki Pervane Medresesi'ndeki İşletmelerin Boşaltılmasının İstenmesine Tepki Gösterdi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, "onaylı projeye aykırı uygulamaların tespit edildiği" gerekçesiyle Sinop'taki Pervane Medresesi esnafından işletmelerini boşaltmalarını istedi. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Pervane Medresesine giderek esnafla görüştü. Karadeniz, "Burası Sinoplu için vazgeçilmez bir yer. Buranın kapatılıp bir kuruma verilmesi kadar saçma şuanda başka bir şey olamaz. Burada gördüğünüz gibi insanların el emekleriyle yaptığı, kadınlarımızın evlerinde ufacık iğne oyalarıyla günlerce işledikleri ürünlerin sergilendiği, dışarıdan gelen turistlerin burada bir şekilde Sinop'un yöresel ürünlerinin gördüğü turizme katkısı bulunan bir alan olarak da görmek lazım. Burayı kapattınız diyelim, Türkiye'nin her yerindeki bu tür yerleri kapatacak mısınız" dedi.

"Burası aslında Sinop'un bir kalbi. Bu taş duvarlar arasında baktığınız zaman taş duvarlar ve tarih görebilirsiniz ama burada Sinoplu'nun kalbi olduğunu unutmamak lazım. Sinoplu'nun emeklerinin burada sergilendiği turizme açık olan, vatandaşların buraya gelip çay ve kahve içtiği, sohbetini ettiği çocuk yaştan beri aslında bir kültürümüz olan bir yerden bahsediyoruz. Burası Sinoplu için vazgeçilmez bir yer. Sinop'un kalbi olduğu için insanların mutlu şehirde mutlu sohbetlerini yapabildiği bir yer burası. Buranın kapatılıp bir kuruma verilmesi kadar saçma şuanda başka bir şey olamaz. Burada gördüğünüz gibi insanların el emekleriyle yaptığı, kadınlarımızın evlerinde ufacık iğne oyalarıyla günlerce işledikleri ürünlerin sergilendiği, dışarıdan gelen turistlerin burada bir şekilde Sinop'un yöresel ürünlerinin gördüğü turizme katkısı bulunan bir alan olarak da görmek lazım. Burayı kapattınız diyelim, Türkiye'nin her yerindeki bu tür yerleri kapatacak mısınız? Burası Sinop için vazgeçilmez bir yer. Sinop halkı bu konuda çok tepkili. Burayı kapatmayı bırakın, yanında bile geçmemeleri lazım bu saatten sonra. Ben bu ilin yetkili makamlarına da sesleniyorum. Bu insanlar burada bu mağduriyetlerini anlatırken bu işle ilgili burada basın açıklaması yaparken evlerine gidip gözleri yaşlı bir şekilde çocuklarına burayı kapatması istediklerini bile anlatamazken bu ilin resmi makamları bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmıyorlar."

"Burası turizme açık olması gereken bir konumda"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, "İlk etapta biz bunu bu şekilde düşünmemiştik. Önceden böyle bir şey vardı ama, geçen gün Ticaret ve Sanayi odası başkanı Salim beyin bilgisi ışığında bunu öğrendik. Bir toplantıda dile getirilmiş. Diyanetin bir kolu burada zaten. Bizimle birlikteler. Buraya bir denge sağladıklarını da düşünüyorum. Biz burada onlarla komşuluk yapıyoruz. Burası turizme açık olması gereken bir konumda. Yaklaşık 25 yıldır da bayağı bir ilgi çekiyor. Burayı bu hale getirenler de zaten buradaki esnaf" dedi.

"Gelecekle ilgili planlarımızı tamamen askıya alıyoruz"

Medresede esnaflık yapan Hicran Özkan, "Bizim burada yaptığımız şeyler çoğunlukla kendi el işlerimiz. Her sene çıkan bu dedikodular ya da ağızdan ağıza dolaşıp bize kadar gelen şeyler insanları psikolojik olarak yıkıma uğratıyor. Gelecekle ilgili planlarımızı tamamen askıya alıyoruz. Bu sene güzel ürün sattım. Ben bunlardan bir sonraki sene de satarım diyemiyoruz. Şuandaki sıkıntımız da büyük ölçüde bu. Buradaki herkes hemen hemen aynı şekilde. Bizim gelecekle ilgili planlarımızı alt üst ediyorlar" dedi.

Medresede esnaflık yapan Belgin Köklü, "Biz kendi ellerimizle işleye işleye yaptık bu dükkanları. Ama şuanda kapatma kararı alındı. Çok üzgünüz. Ben hiçbir yere gidemem. Sinop'ta nerede el işi yapabilirim? Dokuma tezgahlarımı nereye koyabilirim" derken medreseye aktif olarak ziyarete gelen Nazire Oktay, "Burası kapatılırsa çok üzüleceğiz. Gidecek yerimiz olmayacak, nereye gideceğiz? Açık havada oturabileceğimiz tek burası var. Kapalı yerler var ama oraları sevmiyoruz. Esnaflara da yazık. Onlar ne yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Medreseye aktif olarak ziyarete Nihal Yapça ise, "Ben Sinop'un yerlisiyim. Ben de buraya yaklaşık 20 yıldır geliyorum. Çok tarihi bir yer. Gerçekten buraya gelen turistlerin buraya gelip bir çay, kahve içmeleri çok güzel bir görünüm oluyor. Hem ürünlere bakıp hem de tarihimizi inceliyorlar. Ben de çok keyifle geliyorum buraya. Otururken arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Buradaki esnaflar tarafından çok canı gönülden karşılanıyorum. O kadar memnunum ki buraya gelmekten gerçekten ben de çok üzüldüm. Devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Burası böyle aynı şekilde devam etsin" diye konuştu.