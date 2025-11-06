CHP'li Karadeniz: Asgari Ücret Kiraya Yetmiyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, asgari ücretin kiraya bile yetmediğini ifade ederek, "Maaşın kiraya yetmediği bir dönemde asgari ücret ve emeklinin ciddi bir şekilde maaş oranlarının artması lazım ki, en azından geçinsinler" dedi.

Karadeniz, yaptığı açıklamada, "vatandaşların bir cambaz gibi ipte sağa ve sola düşmemek için uğraştığını" belirtti.

Asgari ücret ve emekli aylıklarının mevcut şartlarda yetme şansı olmadığını söyleyen Karadeniz, şunları kaydetti:

"Bekar bir kişinin 36 bin lira gelirinin olması lazım ki, ülkede geçimini sağlasın. 91 bin lira yoksulluk sınırı olmuş. Bu ortamda insanların geçinme şansı yok. Enflasyon ciddi bir şekilde artarken memurun da işçinin de emeklinin de çalışan kesimin aldığı maaşlar zaten ilk zam yapıldığı günün 10 gün sonrasında erimeye başlamıştı ve git gide şartlar ağırlaştı.

Bir ülkede evi olmayan bir asgari ücretli, emekli bir de çocuk da okutuyorsa geçinme şansı yok. Şu anda kiraları görüyorsunuz. Asgari ücretlinin aldığı maaş bırakın elektrik, su faturasını ödesin, kiraya bile yetmiyor. Maaşın kiraya yetmediği bir dönemde asgari ücret ve emeklinin ciddi bir şekilde maaş oranlarının artması lazım ki, bu ülkede refaha ulaşsın. En azından geçinsinler."