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CHP'li Burak Erbay, Muğla Barosu Başkanlığı'na aday oldu, seçim 11 Ekim'de yapılacak

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CHP'li Burak Erbay, Muğla Barosu Başkanlığı'na aday oldu, seçim 11 Ekim'de yapılacak
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27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Avukat Burak Erbay, Muğla Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Muğla Barosu'nun genel kurulu 10 Ekim'de başlayacak, başkanlık seçimi 11 Ekim'de yapılacak.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Avukat Burak Erbay, Muğla Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Erbay, "Muğla Baro'muzu eskiden olduğu gibi Türkiye'de parmakla gösterilen hukuk mücadelesini verecek bir yapıyı kurmak üzere aday olma kararını verdik" dedi.

Muğla Barosu'nun Olağan Genel Kurulu 10 Ekim'de başlayacak, başkanlık seçimi ise 11 Ekim'de yapılacak. Avukat Efsun Türkmen Erol'un adaylık açıklamasının ardından Mevcut Baro Başkanı Levent Akgün de yeniden aday olduğunu duyurmuştu.

27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Avukat Burak Erbay da adaylığını açıkladı. Muğla Barosu hizmet binası önünde açıklama yapan Erbay'a bazı avukatlar da destek verdi. Erbay, şunları söyledi:

"Muğla Barosu, geçmiş tarihe baktığımızda hak mücadelesi, demokrasi mücadelesi, özgürlük mücadelesi anlamında hep ön saflarda olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Bu anlamda gelecek ay içerisinde yapılacak olan genel kurulumuzda bir başkan, yönetim ve ilgili kurulların seçimi yaşanacak. Biz bu süreçte sorunları yerinde tespit ederek, çözüm ünlerimizi hem meslektaşlarımızdan dinledik hem de onlara fikirlerimizi anlattık. Bu doğrultuda da Muğla Baromuzu eskiden olduğu gibi Türkiye'de parmakla gösterilen hukuk mücadelesini verecek bir yapıyı kurmak üzere de aday olma kararını verdik."

Kaynak: ANKA
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