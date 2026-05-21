CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, Kılıçdaroğlu'nun Fotoğrafı Çöpe Attı
CHP Edirne İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi kararını protesto ederek Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını çöpe attı.
(EDİRNE) - CHP Edirne İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesine ilişkin kararın ardından Kılıçdaroğlu'nun parti binasındaki fotoğrafını çöpe attı.
Akgüngör'ün eylemi, burada bulunan partililerce alkışlandı.