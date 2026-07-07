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CHP'li Başarır: "Milletle Bütünleşmiş Haldeyiz"

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Karadeniz programında 40 kilometre yürüdüklerini, halkla iç içe olduklarını ve kendilerinin umut olduğunu söyledi.

Haber : Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, beş günlük Karadeniz programını değerlendirirken, "Milletle bütünleşmiş bir haldeyiz. Biz milletle, halkla iç içeyiz. Çok güzel ve inanılmaz anlar yaşadık" dedi.

Başarır, Karadeniz'deki saha programına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'a gittiklerini, son duraklarının Maçka olduğunu anlatan Başarır, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnanılmazdı. Toplam yürüdüğümüz süreyi hesapladık, telefonlarda 40 kilometre yürümüşüz. Burada yurttaşlarımızla konuşmuşuz, dertleşmişiz. Bir sefer bir endişeleri var, 'Ülkemiz, bizler, yurttaşlar sahipsiz kalır mı?'; hepsi bu soruyu soruyor. Asla sizi sahipsiz bırakmayacağız. Genel başkanımız, il başkanlarımız, bizler dimdik ayaktayız. Bir şeyi gördük. Milletle bütünleşmiş bir haldeyiz. Biz milletle halkla iç içeyiz. Bu çok güzel ve inanılmaz anlar yaşadık. Duygusal anlar yaşadık. Coşkulu anlar yaşadık. Sarıldılar, ağladılar, güldüler. Ama biz onlara umut olduk. Ben butlan yönetimine şunu söylemek isterim; biz 40 kilometre yürüdük. El sıktık. Milletin gözünün içine baktık. Onları dinledik. Onlar da bir Trabzon'da Tirebolu'da, Hopa'da, Kemalpaşa'da, Pazar'da 40 metre yürüsün. 40 metre yürüyemezler. Çünkü millet onları o koltukta görmek istemiyor. Umut Sayın Özgür Özel ve arkadaşları, umut bizleriz. O umudu yaşatacağız. Güneş doğacak. Ampul gibi yapay bir şekilde ülkeyi aydınlatmayacağız, güneş gibi doğacağız."

Kaynak: ANKA
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