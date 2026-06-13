CHP'li Bakırlıoğlu: "Chp Çok Ciddi Bir Saldırı Altında"

Haber: Osman Bekar

(MANİSA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi çok ağır bir kuşatma altında, çok ciddi bir saldırı altında. Bu saldırının faili bellidir. Saray'ın mahkemeleridir. Adalet Bakanı'dır. Bu sadece CHP'nin meselesi değil. Burada tehdit altında olan Türkiye'deki demokratik yaşam ve çok partili siyasal yaşamdır" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, son dönemde yaşanan gözaltı ve tutuklamalar ile CHP'de devam eden kurultay tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tutuklamalara tepki gösteren Bakırlıoğlu, "İddialara, savcıların yönelttiği sorulara ve yaşanan sürece baktığımızda artık bu ülkede hiç kimsenin hürriyetinin, özgürlüğünün kalmadığını düşünüyorum. Akıl almaz iddialarla karşı karşıyayız. Anayasa'da güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının fiilen ortadan kaldırıldığı bir süreç yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"CHP SALDIRI ALTINDA"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde yoğun bir siyasi baskı altında olduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi çok ağır bir kuşatma altında, çok ciddi bir saldırı altında. Bu saldırının faili bellidir. Saray'ın mahkemeleridir. Adalet Bakanı'dır. Bu sadece CHP'nin meselesi değil. Burada tehdit altında olan Türkiye'deki demokratik yaşam ve çok partili siyasal yaşamdır" diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'ne yönelik eleştirilerde de bulunan Bakırlıoğlu, partinin yeniden üyelerin ve delegelerin iradesiyle yönetilen bir yapıya kavuşması gerektiğini savundu. Bakırlıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi adeta işgal edilmiş durumdadır. Bizler bu partiyi yeniden seçilmiş insanların yönetimine sokana kadar elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Kurultay tartışmalarına değinen Bakırlıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği kurultay sürecinin olağan kurultaya işaret ettiğini, ancak bugün ihtiyaç duyulanın olağanüstü kurultay olduğunu söyledi.

Partinin gerçek sahiplerinin üyeler ve delegeler olduğunu belirten Bakırlıoğlu, yaklaşık bin delegenin olağanüstü kurultay için imza verdiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA