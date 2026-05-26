Kemalpaşa CHP'den "Mutlak Butlan" Tepkisi: Mutlak Butlan Anlayışını Tanımıyor ve Kabul Etmiyoruz

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, parti örgütüyle yaptığı açıklamada 'mutlak butlan' anlayışını tanımadıklarını belirterek, bu anlayışla gelecek temsilcileri kabul etmeyeceklerini söyledi.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, ilçe başkanlığı önünde parti örgütüyle birlikte yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna darbe yoluyla getirilmeye çalışılan 'mutlak butlan' anlayışını tanımıyor ve kabul etmiyoruz. " dedi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı ve ilçe örgütü tarafından ilçe binası önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı yapan CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, mutlak butlan ile gelecek olan temsilcileri kabul etmeyeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kemalpaşa İlçe Örgütü olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna darbe yoluyla getirilmeye çalışılan 'mutlak butlan' anlayışını tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Bu anlayıştan gelecek hiçbir genelgeyi de kabul etmiyoruz. Bizim genel başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir ve bizim kurucu değerlerimizi temsil eder. 'Mutlak butlan' süreci üzerinden oluşturulmaya çalışılan hiçbir temsilciliği kabul etmiyoruz. Bu anlayıştan gelen hiçbir temsilciyi Kemalpaşa İlçe Başkanlığı'nın kapısından içeri almayacağız. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz; Genel Başkanımız Özgür Özel'dir, cumhurbaşkanı adayımız ise Sayın Ekrem İmamoğlu'dur."

Kaynak: ANKA
