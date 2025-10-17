Haberler

CHP Kadın Kolları, Yoksullukla Mücadele Günü'nde Ses Yükseltti

CHP Kadın Kolları, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü nedeniyle Adıyaman'da basın açıklaması yaptı. Kadın Kolları Başkanı Pınar Çetin, yoksulluğun kader olmadığını ve iktidarın bu sorunu yönetmek yerine bitirmesi gerektiğini vurguladı.

(ADIYAMAN) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirdi. Adıyaman'da yapılan açıklamayı CHP Adıyaman Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Çetin, yoksulluğun bir kader değil, siyasi tercihler sonucu ortaya çıkan bir tablo olduğu vurguladı.

CHP Adıyaman Merkez İlçe Kadın Kolları, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla eylem düzenledi. Eylemin ardından basın açıklamasını okuyan CHP Adıyaman Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Çetin, yoksulluğa ve gelir adaletsizliğine dikkat çekerek "Yoksulluğu yöneten değil, bitiren bir Türkiye için geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü. Bugün bir takvim yaprağından ibaret değil"

Yoksulluğun kader olmadığını söyleyen Çetin şunları kaydetti:

"Milyonlarca insanın açlığına, işsizliğine, çaresizliğine karşı yükselen bir itirazdır. Bugün, 'Yeter artık!' deme günüdür! Bu ülkede artık yoksulluk sadece cebimizde değil, umutlarımızda. Çocuklar yatağa aç giriyor, kadınlar pazardan eli boş dönüyor, emekliler bir ömür çalıştıktan sonra kuru ekmeğe muhtaç ediliyor. Gençler geleceğe değil, yurt ve burs kuyruklarına bakıyor."Bu tablo bir kader değil, 23 yıldır iktidarda olan AKP'nin iflas etmiş düzeninin sonucudur. İktidar, yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımları hak değil, lütuf gibi sundu. İnsanı muhtaç bırakan yardım düzeniyle halkı susturmaya çalıştı. ve bu sistemin en ağır yükünü yine kadınlara yükledi."

'Yoksulluğun bile cinsiyeti var'

Kadınların yoksulluktan orantısız şekilde etkilendiğini dile getiren Çetin, TÜİK verilerine dikkat çekerek, "Kadınlar hem evde hem işte görünmeyen emekle sömürülüyor, kreş yokluğunda işinden oluyor, güvencesizliğe mahküm ediliyor. TÜİK'in verilerine göre 2025 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı sadece yüzde 36,8. Ama sahada, pazarda, tarlada, evde bu oranların çok ötesinde bir kadın emeği var. Ancak görünmüyor, görünmez kılınıyor. Çünkü bu düzen, kadının emeğini istatistiklerde bile saymıyor" şeklinde konuştu.

