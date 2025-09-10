CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Tartışmalar Sürüyor

Sarıyer'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı önündeki bekleyiş sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Gürsel Tekin, geçtiğimiz pazartesi Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığına gelişinde olaylar çıkmış, su şişesi ve bazı cisimler fırlatılan Tekin yoğun tepkiler eşliğinde binaya girmişti. İl binası çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri sürerken, Tekin'in bugün de parti binasına gelmesi bekleniyor. Öte yandan basın mensuplarının da bina önündeki nöbeti devam ediyor. - İSTANBUL