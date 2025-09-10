Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Tartışmalar Sürüyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Sarıyer'deki il başkanlığına gelmesi beklenirken yoğun güvenlik önlemleri altında bekleyiş devam ediyor.

Sarıyer'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı önündeki bekleyiş sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Gürsel Tekin, geçtiğimiz pazartesi Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığına gelişinde olaylar çıkmış, su şişesi ve bazı cisimler fırlatılan Tekin yoğun tepkiler eşliğinde binaya girmişti. İl binası çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri sürerken, Tekin'in bugün de parti binasına gelmesi bekleniyor. Öte yandan basın mensuplarının da bina önündeki nöbeti devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
