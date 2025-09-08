CHP İstanbul İl Başkanlığı Ablukasına Tepki

HABER: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının abluka altına alınmasına tepki göstererek, "Ak Parti iktidarının her türlü baskı ve zulmüne karşı omuz omuza direneceğiz" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla İstanbul İl Yönetimi'nin tedbiren görevden alınması kararının ardından yaşanan gelişmeler çerçevesinde, dün akşam saatlerinden itibaren CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki polis ablukası sürüyor. CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı da ilçe binasında nöbet tuttu.

"Baba ocağımızın yanındayız"

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasından sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ablukaya karşı tüm gücümüzle beraber partimizin baba ocağımızın yanındayız. Işıklarımızı açtık baba ocağımızdayız. Meclis üyelerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımızla beraber demokrasiyi adaleti elimizde bırakmadan AK Parti iktidarına karşı her türlü baskısına, zulmüne karşı omuz omuza direneceğiz" ifadelerini kullandı.