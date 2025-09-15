Haberler

CHP İl Başkanlığına Kayyum Ataması: Gürsel Tekin Göreve Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, partinin Sarıyer'deki binasına gelerek göreve başladı. Özgür Çelik'in görevden uzaklaştırılmasının ardından bu atama gerçekleşti.

Mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sarıyer'deki binasına geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. CHP'nin 38. Olağan Kurultay iptali istemiyle açılan davanın duruşması başlarken, Gürsel Tekin ise CHP'nin Sarıyer'de bulunan binasına geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gürsel Tekin, Özel'i haklı çıkardı! Dava sürerken soluğu parti binasında aldı

Tekin'den Özel'i haklı çıkaran hamle! Dava sürerken soluğu orada aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! İstenen tazminat belli oldu

Sabancı ailesinde ayrılık! İstenen tazminat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.