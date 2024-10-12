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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı Ziyaret Etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valiliğine atanan Vahdettin Özkan'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Özel, Vali Özkan'a görevinde başarılar diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Manisa Valiliğine atanan Vahdettin Özkan'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Manisa'ya atanan Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Vali Özkan da Özel'e teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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