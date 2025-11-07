CHP Ereğli İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan'dan Yeni Yönetim Vizyonu

(ZONGULDAK) - CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan, göreve gelmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Birlikte üretmek, birlikte yönetmek, birlikte başarmak" anlayışıyla şeffaf, katılımcı ve halkla iç içe bir yönetim süreci başlattıklarını söyledi.

Zerrin Yılmaz Erdoğan, göreve seçilmelerinin ardından düzenledikleri ilk basın toplantısında, yeni dönemde şeffaf, katılımcı ve halkla doğrudan iletişim kuran bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını bildirdi. İlçe ve il kongre süreçlerini tamamladıklarını anımsatan Erdoğan, yeni dönemde "Ayrıştıran değil birleştiren, ben değil biz olabilen, bilgi veren ve hesap verebilen" bir örgüt yapısı oluşturduklarını belirtti.

Yeni yönetim kurulunu tanıtan Erdoğan, farklı mesleklerden, yaşlardan ve deneyimlerden gelen partililerin ortak hedef doğrultusunda görev yapacağını ifade etti.

Yönetim Kurulu Üyeleri arasında İlçe Sekreteri Şenay İşeri, Sayman Salih Dikmen, Bilişim Sorumlusu Ş. Mert Yüksel, Eğitim Sekreteri Mustafa Çelik, Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhittin Dikmen ve Sosyal Medya ile Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Berke Candan yer aldı.

Sivil Toplum ve Gençlik Alanı Sorumluları olarak Esnaf, Meslek Odaları ve STK'lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Celalettin Özdilmen, Gençlik Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Emine Uslu, Tarım ve Çevre Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Halil Bozkurt, Sağlık Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hediye Akman ve Seçim ile Sandık Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Ceyhan görev aldı.

İletişim, Halkla İlişkiler ve Sendika Temsilcileri arasında ise İletişim, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nurhan Mutlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Oytun Kurubacak, Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayim Ergün ve Sendikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tahsin Elbir bulundu.

İlçedeki resmi kurumlar, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğini sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Yerel yönetimlerle nitelikli siyaset ve hizmet işbirliği gerçekleştireceğiz. Amacımız sadece eleştirmek değil, çözümün parçası olmak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet değerlerinin korunmasına özel önem verdiklerini belirten Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini ve mücadelesini insanlara anlatmaktan asla geri durmayacağız" dedi.

Erdoğan, 26 Ekim'de düzenlenen "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Yeni Üye" etkinliğiyle Cumhuriyet Haftası kutlamalarına katkı sunduklarını, 10 Kasım'da ise sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla birlikte "Ataya Saygı Yürüyüşü" düzenleyeceklerini söyledi.

Ereğli'nin işsizlik, üretim sıkıntısı ve gençlerin umutsuzluğu gibi temel sorunlarına değinen Erdoğan, "Bu sorunların çözümü için yerel yönetimimizle ve genel merkezimizle koordineli bir şekilde çalışacağız. Halkın içinde, mahallelerde, köylerde var olan bir CHP olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Basına teşekkür eden Erdoğan, "Basın halkın gözü, kulağı, sesidir. Şeffaf bir yönetim vaat ediyorsak, bunu basınla birlikte gerçekleştirebiliriz. Eleştiriden öğrenen ve gelişen bir örgüt olacağız" diye konuştu.