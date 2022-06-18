CHP'den Menderes'te Esnaf Çıkarması

CHP heyeti, Menderes'te esnafla bir araya gelerek taleplerini ve isteklerini dinledi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "CHP iktidarında, herkes gibi esnaf da rahat bir nefes alacak" dedi.

CHP Bartın Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Aysu Bankoğlu, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler, meclis üyeleri, CHP İzmir İl Yönetimi, CHP Menderes İlçe Yönetimi ve büyükşehir bürokratları ilçedeki esnafla bir araya geldi.

Ziyaretler sırasında parti heyeti, esnafa CHP iktidarında hayata geçirecekleri projeleri ve çözüm önerilerini anlattı.

BANKOĞLU'NDAN GENÇLERE "UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN" ÇAĞRISI

PM Üyesi Aysu Bankoğlu, CHP iktidarında ilk bir haftada esnafın refaha ulaşması için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bir takım projenin hayata geçeceğini belirterek, "Esnafımıza da gençlere de yolda karşılaştığımız çiftçiye de partimizin ekonomik buhrandan çıkış önerilerini dile getirdik" dedi.

Bankoğlu, ülkenin genelinde olduğu gibi vatandaşın Menderes'te de ekonomik zorluklarla başa çıkmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomideki bozuk tabloyu aslında bugün Menderes'te de gördük. Yıllardır esnaflık yapan bir vatandaş '30 yıllık esnafım böyle bir tablo görmedim. Siftah yapmadan kapattığımız günler oluyor' dedi. Bir an önce seçimin ve sandığın gelmesi gerektiğini söyledi. Üniversiteye hazırlanan gençlerle karşılaştık. Yurtdışına gitmek istediklerini ülkede torpilsiz iş bulamayacaklarını söylediler. Adaletin olmadığını ve bu ülkede hayal kurmanın zor olduğunu söylediler. Bizler de karamsar olmamalarını ve asla umutsuzluğa kapılmamalarını her şeyin güzel olacağını söyledik."

CHP'li Vekil Bankoğlu, Menderes'te kadın çalışanların da oldukça yoğun olduğunu ve iktidara geldiklerinde kadınlar için de projelerin hayata geçeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Menderes'te çalışan kadınlarla karşılaştık. Kadınlarımız ekonomik olarak kendi ayaklarının üzerinde durabilecek duruma gelmelerini önemsediklerini ama bazı kadınların istese bile çalışamadıklarını söylediler. Bizler de onlara CHP iktidarında hayata geçireceğimiz 'Aile Destekleri Sigortası'nı anlattık. Hiçbir evin asgari ücretin altında bir gelirinin olmayacağını aile destekleri sigortasıyla birlikte asgari ücretin altında olan evlerde, kadının hesabına asgari ücret seviyesinde bir para yatıralacağını, banka hesabının evdeki kadın üzerine olacağını anlattık."

Bankoğlu, vatandaşın genel sıkıntısının ve şikayetinin ekonomik tablo olduğunu belirterek sorumlunun ülkedeki siyasi yönetim olduğunu, çözümün ise bir an önce erken seçim olduğunu sözlerine ekledi.

"ESNAF ZİYARETLERİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA KORKUNÇTU"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise gerçekleştirdikleri ziyaretleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın İzmir'de yaptığı üç günlük çalışmada bugüm tüm milletvekillerimiz ve PM üyelerimizle sahadaydık. Esnafa yaptığımız ziyarette, gördüğümüz manzara korkunçtu. 7 yıldır milletvekiliyim hiç bu kadar dramatik bir görüntüyle karşılaşmadım. Girdiğim esnafların çoğu siftah dahi yapmamıştı. Son derece zor durumda. Bir esnaf 'Elektrik faturam kiramın 3 katı nasıl idare edeceğimi bilmiyorum. Çocuklarıma ekmek götürebilecek durumda değilim.' dedi. Bir başka esnaf, yine aynı şekilde dükkanını kapatmaktan bahsetti. Derinleşen bir yoksulluk önce esnafı etkiliyor. Bizim açımızdan verimli fakat üzücü bir çalışma oldu."

Bakan, esnafın Büyükşehir Belediyesi'nin ve Menderes Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduğunu ve bu durumdan dolayı mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

"TÜM ESNAFIMIZ BİZİM İÇİN BİRDİR, EŞİTTİR"

Belediye Başkanı Kayalar da esnafın sorunlarına yerel yönetimler olarak tüm gayretleriyle destek olduklarını belirtti.

Başkan Kayalar, esnafa destek konusunda hiçbir parti ayırımı gözetmediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Menderes'imizde sen şu partidensin, bu partidensin gibi ayrımlar yok. Tüm esnafımız bizim için birdir, eşittir. Biz yerelde bu kutuplaşmayı engellemiş olduk. ve inanıyorum ki partimiz iktidara geldiğinde ülkedeki kutuplaşmada kalkacak, insanlar birbirilerine partisel gözle değil, insani gözle bakacak. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde Türkiye'de kutuplaşma sona erecek ve ülkemizdeki herkes barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacak."

CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler de yerelden aldıkları güçle iktidar yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ve bunun için CHP Menderes İlçe örgütü olarak tüm üyelerle birlikte büyük bir istek ve arzuyla çalıştıklarını söyledi.

ANKA / Yerel