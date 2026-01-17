CHP Trabzon Hak-Lis Başkanı Özdağ: "Atatürk'ü Karneye Sığdıramayan Bir Anlayış Asla Kabul Edilemez"

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Trabzon Hak-Lis Başkanı Akif Zafer Özdağ, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokullarda birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine karne yerine verilen "Öğrenci Değerlendirme Raporu"ndan Atatürk ve Türk bayrağının kaldırılmasına tepki gösterdi. Özdağ, "Cumhuriyetimiz, çocuklar okusun, düşünsün, özgür bireyler olsun diye kurulmuştur. Atatürk'ü karneye sığdıramayan bir anlayış asla kabul edilemez" dedi.

CHP Trabzon Hak-Lis Başkanı Akif Zafer Özdağ ve partililer Kahramanmaraş Caddesi'nde açıklama yaptı. Özdağ, şunları kaydetti:

"Karneden Atatürk'ü çıkarmak, Cumhuriyet'ten bir sayfa koparmaya çalışmaktır. Öğrenci değerlendirme raporu dedikleri şey pedagojik bir belge değildir, rejim tercihini kağıda dökülmüş halidir. Halkçı Liseliler olarak bizim için Atatürk, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe bu ülkenin süsü değil; temelidir. Cumhuriyetimiz, çocuklar okusun, düşünsün, özgür bireyler olsun diye kurulmuştur. Atatürk'ü karneye sığdıramayan bir anlayış asla kabul edilemez. Biz buna yabancı değiliz. Cumhuriyet değerleri yıllardır sistemli biçimde aşındırılmakta, şimdi de işin ucu ilkokul çocuklarına kadar uzanmaktadır. Atatürk'ün fotoğrafı, İstiklal Marşı'nın dizeleri not değildir, baskı değildir, hele ki yük hiç değildir. Aksine, ortak hafızadır, ortak değerdir, bu topraklarda bir arada yaşamanın sembolüdür. Karnede yer alması, çocuklara 'sen bu Cumhuriyet'in evladısın' demektir.

Biz Halkçı Liseliler olarak biliyoruz ki mesele bir karne meselesi değildir. Buradan açıkça söylüyoruz; Cumhuriyet'i karnelerden silemezsiniz. Atatürk'ü çocukların kalbinden çıkaramazsınız. İstiklal Marşı'nı bu milletten koparamazsınız. Herkes bilsin ki Cumhuriyet burada, Atatürk burada ve biz buradayız."