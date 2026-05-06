CHP Nazilli İlçe Başkanlığı "3 Fidan'ı Anma" Programı Düzenlendi

CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, 3 Fidan olarak bilinen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak üzere düzenlenen etkinlikte, gençlerin hayallerinin yarım kalmayacağına dair kararlılıklarını dile getirdi.

(AYDIN) - CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, "Gençlerin korkmadan konuşabildiği, eşit yurttaşlık bilincinin güçlendiği bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu topraklarda artık hiçbir gencin hayalleri yarım kalmayacak" dedi.

CHP Nazilli İlçe Başkanlığı tarafından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla "3 Fidan'ı Anma" programı düzenlendi.

Burada konuşan CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, "yüreklerde dinmeyen bir sızıyla bu ülkenin üç cesur evladı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için bir araya geldiklerini" belirterek, şöyle konuştu:

"Onlar daha hayatlarının başında umutlarını, hayallerini ve gençliklerini bu ülkenin bağımsızlığına, özgürlüğüne ve aydınlık yarınlarına adadılar. Üç fidan dar ağacına yürürken bile başlarını eğmediler, korkmadılar, vazgeçmediler. Çünkü onların yüreğinde yalnızca vatan sevgisi, adalet arzusu ve tam bağımsız bir Türkiye hayali vardı. Aradan geçen yıllar ne acımızı azalttı ne de onları unutturdu. Tam tersine her geçen gün onların cesareti, kararlılığı ve inancı bu toprakların vicdanına daha derin kökler saldı. Üç fidan artık sadece bir dönemin gençleri değil, aynı zamanda bu ülkenin demokrasi mücadelesinin bir simgesi haline geldi. Bizler bugün burada sadece bir anma yapmak üzere bulunmuyoruz. Aynı zamanda bu ülkede geçmişten günümüze yaşanan adaletsizliklere, hukuksuzluklara ve demokrasiye vurulan darbelere karşı güçlü bir hafıza ve irade ortaya koymak için bulunuyoruz."

"Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı derin bir özlemle anıyoruz"

Biliyoruz ki demokrasinin askıya alınması, hukukun üstünlüğünün yok edilmesi bu ülkenin gençlerine ağır bedeller ödetmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak altını çiziyoruz, Türkiye bir daha asla düşüncelerin yargılandığı, gençlerin hayallerinin dar ağacında son bulduğu bir ülke olmayacak. Adaletin bağımsız olduğu, hukukun herkes için eşit uygulandığı, özgürlüklerin güvence altına alındığı bir Türkiye'yi kurmak bizim en büyük hedefimizdir. Bugün de dün olduğu gibi demokrasiye, laikliğe ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya kararlıyız. Gençlerin korkmadan konuşabildiği, eşit yurttaşlık bilincinin güçlendiği bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu topraklarda artık hiçbir gencin hayalleri yarım kalmayacak. Hiçbir umut dar ağacında solmayacak. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı rahmetle, saygıyla ve derin bir özlemle anıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA
