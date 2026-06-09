TBMM önünde Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri arasında gerginlik

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında gerginlik yaşandı.

CHP'nin bu haftaki TBMM Grup toplantısında hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel toplantıyı kendisinin gerçekleştireceğini açıkladı. Bu kararların üzerine TBMM'de gerçekleştirilecek CHP grup toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri TBMM'nin Dikmen kapısında karşı karşıya geldi. Grupların karşı karşıya gelmesiyle birlikte iki grup arasında arbede yaşandı ve gruplar birbirlerine sloganlar atmaya başladı.

Yaşanan arbedede bazı basın mensupları da saldırıya maruz kaldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı