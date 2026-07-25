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CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağı görevinden ve partisinden istifa etti

CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağı görevinden ve partisinden istifa etti
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CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağı, yayımladığı yazılı açıklamayla görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. Parti yönetimine eleştiriler yönelten Parlağı, siyasi mücadelesini yeni bir oluşum altında sürdüreceğini açıkladı.

CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağı, kamuoyuyla paylaştığı açıklamada görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. Parti içinde örgüt iradesinin yok sayıldığını savunan Parlağı, kararının herhangi bir makam beklentisinden kaynaklanmadığını belirterek siyasi mücadelesine yeni bir oluşum altında devam edeceğini ifade etti.

GÖREVİNDEN VE PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağı, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. İlçe siyasetinde büyük yankı uyandıran istifa, CHP teşkilatında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"HAYATIMIN EN ZOR KARARLARINDAN BİRİ" DEDİ

Gençlik kollarında başlayan siyasi yolculuğunu ilçe başkanlığı görevine kadar taşıdığını belirten Parlağı, istifa kararını "Hayatımın en zor ama vicdanımın sesini dinleyerek aldığım kararlardan biri" sözleriyle duyurdu.

PARTİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Açıklamasında, Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden değil; parti içinde demokrasiye zarar verdiğini öne sürdüğü anlayıştan ayrıldığını ifade eden Parlağı, mutlak butlan kararıyla örgüt iradesinin yok sayıldığını savundu. Yıllarını verdiği partisinden ayrılmanın kolay olmadığını belirten Parlağı, siyasi mücadelesini yeni bir oluşum altında sürdüreceğini açıkladı.

"YENİ BİR YOLUN BAŞLANGICI"

Parlağı, kararının herhangi bir makam beklentisinden kaynaklanmadığını belirterek, demokrasiye, hukuka ve millet iradesine sahip çıkmak amacıyla bu adımı attığını ifade etti. Açıklamasını ise "Bugün bir veda değil, inandığımız değerleri yaşatmak için çıktığımız yeni bir yolun başlangıcıdır." sözleriyle tamamladı.

İLÇE SİYASETİNDE YANKI UYANDIRDI

CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağı'nın istifası, ilçe siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilirken, CHP İlçe Teşkilatı'nın önümüzdeki günlerde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Platformu
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