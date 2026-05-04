CHP Bursa'da Sahaya İndi… Bursalı Vatandaş: "Turistler 5 Yıldır Azalıyor"

Zehra Değirmenci

(BURSA) - CHP'nin 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Bursa Milletvekili Hasan Öztürk sahaya inerek, yurttaşın sorunlarını dinledi. CHP heyetine işlerin durgunluğundan yakınan bir esnaf, "Turistler 5 yıldır sürekli azalıyor. Eskiden sürekli müşterimiz vardı, Araplar daha çok gelirdi. Ama şimdi sürekli müşterimiz de yok. Türkiye genel olarak pahalılaştığı için gelmiyorlar" dedi.

CHP'nin bugün itibarıyla 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında, Bursa İl Başkanlığı da sahaya indi. Bursa'da da il ve ilçe örgütlerinin koordinasyonuyla kapsamlı bir saha faaliyeti gerçekleştirildi. İl ve İlçe Başkanlıkları sahada esnafla, vatandaşla bir araya geldi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer ve partililerden oluşan heyet Kapalı Çarşı ve Uzun Çarşı'da esnafla buluştu, yurttaşlarla bir araya geldi.

Mustafa Bozbey hakkında konuşan bir esnaf, "İnşallah kazasız belasız çıkar. Çalışkan insandı. Daha önce gördük, yaşadık" dedi. Esnaf, işlerin nasıl gittiği sorusunu ise, "Yarım yamalak gidiyor" dedi.

"Herkes emeklinin üzerinden geçiniyor"

Bir başka çarşı esnafı ise, "Daha siftah yapamadık. Daha kira çıkacak, çalışan masrafı çıkacak. 35-40 bin lira maaş almamız gerekirken, 20 bin alıyoruz. Bunlara niye önlem alınmıyor? Kimse emekliyi düşünmüyor, herkes emeklinin üstünden geçiniyor. Her yere bizim paramız gidiyor. CHP Atatürk'ün partisi. Rica ediyorum Atatürkümüzü yok etmeyin. Bizler hatırlıyoruz ama gençler Atatürk'ü unutacak. Lütfen unutturmayalım" diye konuştu.

Çarşıda alışveriş yapan bir vatandaş, "Umudumuzu kaybetmedik hala ayaktayız." derken, Balıkesir Edremit'ten alışveriş için Bursa'ya gelen bir başka vatandaş ise, "Düğün sezonu başladı. Yapmak zor. (Şu ana kadar ne kadar harcadınız sorusuna) Hiç sorma. Çok pahalı." şeklinde konuştu.

Kapalıçarşı'da havluculuk yapan bir esnaf ise şunları söyledi:

"Turistler 5 yıldır sürekli azalıyor. Eskiden sürekli müşterimiz vardı, Araplar daha çok gelirdi. Ama şimdi sürekli müşterimiz de yok. Türkiye genel olarak pahalılaştığı için gelmiyorlar. Biz de Antalya'da tatil yapmak yerine yurt dışına gidiyoruz. Hep kendi küfeni doldurmamak lazım. Biraz da milletin küfesini doldurmak lazım."

Kaynak: ANKA