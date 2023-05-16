CHP Balçova'nın ikinci tur hedefi yüzde 75'i aşmak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova İlçe Örgütü, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için toplandı. Birlik ve kararlılık mesajının çıktığı toplantıda, ikinci tur seçimlerinde izlenecek yol haritası ve alınan yüzde 75 oyun artırılması konuşuldu.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Türkiye ortalamasının üstünde bir oy alan ilçelerin başında gelen Balçova'da, ikinci tur için seçim hazırlıkları düzenlenen toplantı ile başladı. CHP Balçova İlçe Başkanlığında, İlçe Başkanı Murat Aküzüm'ün koordinasyonunda düzenlenen toplantıya; Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kollarının başkan ve yöneticileri katıldı.

Balçova'daki 173 sandık ile ilgili tek tek hazırladıkları raporun sunumunu yapan CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, "Oransal olarak geçen seçimlerden daha yüksek bir oy aldık. Partimizin oylarında artış var; ancak daha önemlisi Genel Başkanımıza verilen yüzde 75 oranında olan oy. Bu oyları veren her bir vatandaşımıza tek tek teşekkür ediyoruz. Şimdi oy alamadığımız veya sandığa gitmeyen vatandaşlarımız ile tek tek görüşeceğiz. Amacımız; Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na ilçemizden alacağımız en yüksek oyu almak" dedi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, "Birinci turda ilçemizde yüzde 75 olan çok iyi bir oy oranı aldık; ancak bizim için birinci tur geride kaldı ve şimdi yeni bir seçime hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımızın hepsinin morali yerinde. Bu seçimde 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı oy oranını artırmayı hedefliyoruz. Balçova halkı ilk seçimde demokrasiye olan inancını sandığa yansıttı. Bunun için Balçova Halkına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - İZMİR

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023