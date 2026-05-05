CHP 81 İlde Sahada... Mersin Milletvekili Kış: Bu Kara Düzenden Kurtulmanın Yolu Sandık

(MERSİN) - CHP Mersin örgütü sahaya inerek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Bu kara düzenden kurtulmanın yolu sandık" dedi.

Cumhuriyet Halk Partililer, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla Türkiye genelinde başlattığı saha çalışmalarına Mersin'de başladı. CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve Mersin Milletvekili Gülcan Kış, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte kent merkezinde vatandaşın talep ve sorunlarını dinledi.

Mezitli'deki pazaryerini gezen CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, başta emekliler ve kadınlar olmak üzere vatandaşların hayat pahalılığı ile ilgili sorunlarını dinledi. Kimi vatandaşların artık evde yemek yapamaz olduğunu anlatan Kış, kimisinin de ek işlerde çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Kış, vatandaşın gündeminin hayat pahalılığı olduğunu belirterek "Bu kara düzenden kurtulmanın yolu sandık" dedi.

