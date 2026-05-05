CHP Eskişehir sahada: Umutsuz olmayın, oyunuzu verin

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir örgütü sahaya inerek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, "Umutsuz olmayın, oyunuzu verin. Bize güvenin; hepsini düzelteceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partililer, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla Türkiye genelinde başlattığı saha çalışmalarına Eskişehir'de başladı. Eskişehir'de Hamamyolu Caddesi'ni gezen CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve berberindeki 14 ilçe başkanı, vatandaşlara CHP'nin yeni yol haritasını anlattı. Bir yandan vatandaşın derdini dinleyen İl Başkanı Yalaz, seçimlerde CHP'ye destek istedi.

"Artık sahadayız. Desteklerinizi bekliyoruz" diyen Yalaz, "Tüm örgütlerimizle sahaya inme talimatı verdi genel başkanımız. Milletvekillerimiz de pazarları geziyor. Umutsuz olmayın, oyunuzu verin. Bize güvenin; hepsini düzelteceğiz" dedi."

Kaynak: ANKA