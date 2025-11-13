Chery'nin Tianmen Dağı'ndaki Tanıtım Denemesi Başarısız Oldu

Çin'de tanıtım amacıyla Tianmen Dağı'nın 999 merdivenini tırmanmaya çalışan Çinli otomobil üreticisi Chery'nin test aracı, başarısız olarak tarihi yapıya zarar verdi.

Çinli otomobil üreticisi Chery, tanıtım amacıyla ülkenin Hunan eyaletindeki Tianmen Dağı'nın 999 merdivenini tırmanmayı denedi. "Cennet kapısı" olarak da bilinen dağdaki 300 metre uzunluğunda olan merdivenleri tırmanmaya çalışan Chery test aracı, kayarak korkuluğun bir kısmını kırdı. Başarısız olan Chery test aracı, tarihi yapıya zarar verdi. Olayın ardından başlatılan ön soruşturmada, araçtaki güvenlik halatının sabitleme noktasının beklenmedik bir şekilde kopması ile halatın sağ tekerleğe dolanarak motor gücünü engellediği tespit edildi.

Olayın ardından Chery tarafından yapılan açıklamada, yaşananlar nedeniyle özür dilenerek, "Bu kaza herhangi bir yaralanmaya veya doğal çevreye zarar vermedi" denildi. Şirket, hasarın onarılacağını ve tazminatın da şirket tarafından ödeneceğini bildirdi. - PEKİN