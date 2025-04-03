Ceylanpınar'da Kanalizasyon Çalışması Sırasında Göçük: 3 İşçi Kurtarıldı, 1'i Hala Kayıp

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan dört işçiden ikisi daha çıkarıldı, bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Özbek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak kayması sonucunda kanalda çalışan 4 işçi toprak yığını altında kaldı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ilk aşamada bir işçiyi göçük altından çıkardı. Ekiplerin çalışmaları sonucu iki işçi daha göçük altından kurtarıldı. Kalan bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.