Üye Girişi
Haberler

Ceyhan'daki Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, işçileri taşıyan servis ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden işçiler Hatay'da toprağa verildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Atakaş Kömürcülük tesisinde çalışan işçileri taşıyan servisin kamyon ile çarpışması sonucu hayatını kaybedenler memleketleri Hatay'da defnedildiler.

Kaza, sabah saatlerinde Adana'nın Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana gelmişti. Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı işçi servisi minibüsüyle Mehmet Ş. idaresindeki 01 ALJ 044 plakalı kamyon çarpışmıştı. Kazada servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler; Erol Durmuş, Mustafa Okur ve Mehmet Çetin hayatını kaybetmişti. Payas ilçesinden yola çıkan işçilerin Ceyhan Yumurtalık Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Atakaş Kömürcülük depolama tesisine götürüldüğü öğrenildi. Kazada vefat eden Mehmet Emin Ulusoy Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Erol Durmuş, Mustafa Okur ve Mehmet Çetin ise Payas ilçesinde defnedildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trafik Kazaları Yerel Haberler 3-sayfa trafik Ceyhan Adana hatay Yerel Yaşam Kaza

Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha
Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 16-17 Eylül Sarıçam, Kozan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Serik, Kumluca 16-17 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Lahmacun tarifi! En güzel Lahmacun tarifi! Lahmacun tarifi nasıl yapılır? Lahmacun için malzemeler! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Eylül Mamak, Gölbaşı, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beni Satan Casus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beni Satan Casus filmi ne zaman, nerede çekildi? 17 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Oğlak, İkizler, Akrep burcu yorumu! 17 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları KYK yurt-time başvuruları (e-devlet ekranı): Yurt-time spor projesi nedir, ne işe yarar? CANLI maç izle! (GÜNÜN MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Eylül günün maçları nereden izlenir? Aslı Hünel neden sinirlendi? Gelinim Mutfakta Rabia ve kaynanası arasında ne yaşandı?
title