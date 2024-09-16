Ceyhan'daki Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Atakaş Kömürcülük tesisinde çalışan işçileri taşıyan servisin kamyon ile çarpışması sonucu hayatını kaybedenler memleketleri Hatay'da defnedildiler.

Kaza, sabah saatlerinde Adana'nın Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana gelmişti. Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı işçi servisi minibüsüyle Mehmet Ş. idaresindeki 01 ALJ 044 plakalı kamyon çarpışmıştı. Kazada servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler; Erol Durmuş, Mustafa Okur ve Mehmet Çetin hayatını kaybetmişti. Payas ilçesinden yola çıkan işçilerin Ceyhan Yumurtalık Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Atakaş Kömürcülük depolama tesisine götürüldüğü öğrenildi. Kazada vefat eden Mehmet Emin Ulusoy Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Erol Durmuş, Mustafa Okur ve Mehmet Çetin ise Payas ilçesinde defnedildi. - HATAY