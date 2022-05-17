Adana Büyükşehir'den Ceyhan'da, Asfalt Çalışması - Haberler

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan ilçesinde Adana Büyükşehir ekiplerince yapılan asfalt çalışmalarını inceledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve bürokratlarla birlikte çalışmaları denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, özveriyle emek harcayan işçilere teşekkür etti.

"ÇOK KISA SÜRE İÇİNDE BİZE AİT BOZUK YOL KALMAYACAK"

Başkan Karalar, "Ben burada çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ceyhanlı kardeşlerime de sabırları için de teşekkür ediyorum. Su şebekesi çalışmaları için Ceyhan'ın bütün sokaklarını kazmak zorunda kaldık. Ardından doğal olarak asfalt sorunu oluştu. Geçen sezonda bitirilemeyen işler için harekete geçtik ve çok kısa süre içinde bize ait bozuk yol kalmayacak" dedi.

"SU ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAZDIĞIMIZ YOLLARI DA YAPIYORUZ"

Yapılan hizmetlerin maliyetlerinin her geçen gün büyük oranda arttığını belirten Başkan Zeydan Karalar, "Buna rağmen bir ay içinde su hizmeti için kazdığımız yollarda asfalt sorunu kalmayacak. Ceyhanlı kardeşlerimize hayırlı olsun. Ceyhan'da daha önce su sürekli kesiliyordu. Büyük paralar ve emek harcayarak bu sorunu çözdük. Su çalışmaları nedeniyle kazdığımız yolları da yapıyoruz" diye konuştu.

"26 MAHALLEDE ASFALT ÇALIŞMASI BİTTİ, 5 MAHALLEMİZ KALDI"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti. Hülya Erdem şunları söyledi: "Ceyhan'ımız sağlıklı suya kavuştu. Hem bunun için hem de şu anda yapılan yol çalışmaları için Başkanımız Zeydan Karalar'a teşekkür ediyoruz. Yollarımız asfaltlanıyor. 26 mahallede asfalt çalışması bitti, 5 mahallemiz kaldı. Bitirmek için birlikte çalışıyoruz."

Karalar, daha sonra Ceyhan'da bazı kahvehanelerde halkla bir araya geldi, esnaf ziyaretlerinde bulundu, sorun ve talepleri dinledi, yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi.