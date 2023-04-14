Ceyhan Belediyesi'nde 'sosyal Denge Tazminatı' Sözleşmesi İmzalandı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, belediye çalışanlarının sosyal denge tazminatı ve diğer hakları için Tüm Bel-Sen ile sözleşme imzaladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, belediye çalışanlarının sosyal denge tazminatı ve diğer hakları için Tüm Bel-Sen ile sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Başkan Hülya Erdem, "Emekleriyle Ceyhan'ımıza değer katan belediye çalışanlarımızın hakkını, hukukunu korumak birincil görevimiz" dedi.

YÜZDE 115'E VARAN İYİLEŞTİRME

İmzalanan sözleşmenin belediyede çalışan kamu emekçisi mesai arkadaşlarına hayırlı olmasını dileyen Başkan Hülya Erdem, sözleşme kapsamında yüzde 110 ila yüzde 115 arasında değişen miktarlarda özlük hakkı iyileştirmesi yapıldığını kaydetti.

Başkan Hülya Erdem, sosyal hakları içeren sözleşmede ise 1 Mayıs İşçi Bayramı için bin lira, eğitim yardımı için tek çocuklu ailelere bin lira, Ramazan Bayramı için bin lira, Kurban Bayramı için ise 2 bin 750 lira ikramiye verileceğini dile getirdi.

Tüm Ceyhanlıları ailesi, komşusu olarak gördüğünü söyleyen Başkan Hülya Erdem, Ceyhan'ın her köşesinde hizmet üreten tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.