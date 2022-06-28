Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Zonguldak'ta

Zonguldak ve ilçelerinde incelemelerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver Zonguldak'a geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hakan Suver, bölgede incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydegirmeni beldesine geldi. Burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Suver, "Çok büyük geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybı olmaması" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel