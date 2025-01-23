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Çevre Bakanlığı'na 527 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Çevre Bakanlığı'na 527 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Açıklandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 527 sözleşmeli personel alımının yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Evrak teslimi 27 Ocak 2025'te başlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 527 sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "527 sözleşmeli personelin alım yerleştirme sonuçları ÖSYM sayfasında ilan edildi. İşe yerleştirme ile ilgili takvim de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu. Evrak teslimi 27 Ocak 2025'te başlayacak ve 31 Ocak 2025'te sona erecek" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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