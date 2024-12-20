Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Türk-İş'in teklifine göre hesaplandı! İşte kalem kalem yeni maaşlar
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti
DEM Parti ile Öcalan arasındaki görüşmenin tarihi netleşti
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri
Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı

Çevre Bakanlığı 2025 için 1.331 Personel Alacak

Çevre Bakanlığı 2025 için 1.331 Personel Alacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı için toplam bin 331 personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar, çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, iklim değişikliği uzman yardımcısı gibi çeşitli kadrolarda olacak ve başvurular KPSS puanına göre değerlendirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 2025 yılı için 611'i sözleşmeli, 720'si kadrolu memur olmak üzere toplam bin 331 personel alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 611 sözleşmeli ve 720 kadrolu memur olmak üzere toplam bin 331 personel alınacak. İşe alınacakların 500'ü çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı kadrolarında, 20'si iklim değişikliği uzman yardımcılığında istihdam edilecek. Bakanlığa farklı ünvanlarda 200 engelli memur da alınacak. Sözleşmeli personel olarak ise mühendis ve mimar olmak üzere 99 teknik, 383 idari ve 45 destek çalışanı alımı yapılacak. Diğer yandan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde de 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemizi büyütüyor, gücümüze güç katıyoruz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirecek, ailemize katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızla kurumlarımızın ve hizmetlerimizin kapasitesini artıracağız. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli personel alımı KPSS puanına göre yapılacak

Bakanlığa 527 sözleşmeli personel alımının KPSS puanına göre yapılacağı ve başvuruların ÖSYM aracılığı ile 2025 yılı ocak ayında alınacağı açıklandı. Milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur ünvanlarındaki 500 personel alımının ise KPSS puan türü baz alınarak yazılı ve sözlü sınavın ardından gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, engelli memur alımının e-KPSS puanı baz alınarak ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyesinde farklı branşlarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirleyeceği takvime göre gerçekleştirileceği kaydedildi.

İklim değişikliği uzman yardımcısı alımı için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden KPSS ve YDS puanına göre başvuruların yapılacağı, adayların 23 Aralık'ta gireceği sınavın ardından alınacak kişilerin belirleneceği ifade edildi. İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında alınacak bin 500 kişinin 2025 yılı Ocak ayında göreve başlayacağı, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki hizmet binalarının temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerini destekleme kapsamında istihdam edileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bütün ülke onu konuşuyor
img

DEM Parti ile Öcalan arasındaki görüşmenin tarihi netleşti
img

Ligin zirvesindeki Türk teknik direktör istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla bebeğin iddianamesinde kan donduran detaylar: Anne kanlı bezi çöpe atmış
Sıla bebeğin iddianamesinde kan donduran detaylar
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 20-21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Büyükçekmece, Kartal, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Turgut Toydemir öldü mü, neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 20-21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 21 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 81. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 20 Aralık Canlı izle! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Eyüpspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Yalı Çapkını 88. bölüm tek parça full HD bölüm izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.