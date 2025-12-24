Cevdet Yılmaz: "Libya halkına ve yönetimine sabır ve başsağlığı diliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu heyete Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve kardeş Libya halkına ve yönetimine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Libya Genelkurmay Başkanı Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği kaza ile açıklama yaparak Libya halkına baş sağlığı diledi.

Yılmaz kaza hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Üzüntümüz büyük. Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu heyete Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve kardeş Libya halkına ve yönetimine sabır ve başsağlığı diliyorum. Uçağın düşmesine ilişkin başlatılan soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." - ANKARA